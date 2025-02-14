Інтерфакс-Україна
Події
20:13 14.02.2025

Венс: США не розглядають відправку американських військ до України

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Венс: США не розглядають відправку американських військ до України

Віцепрезидент США Джей Д. Венс, коментуючи матеріал The Wall Street Jounral про можливе розміщення американських військ в Україні, заявив, що його слова були неправильно трактовані.

"Президент Трамп – головний посередник, який принесе мир у регіон, поклавши край війні в Україні. Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні наражатися на небезпеку, якщо це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна йде між Росією та Україною", - наголосив Венс у соцмережі Х.

Раніше The Wall Street Journal опубліковало матеріал на основі інтерв'ю з Венсом про те, що США розглядають всі можливі військові та економічні варіанти у разі, якщо РФ не погодиться сумлінно вести переговори про припинення війни в Україні.

 

 

Теги: #війська #розміщення #сша

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