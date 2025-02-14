Інтерфакс-Україна
Події
20:09 14.02.2025

Станом на 17:00 п'ятниці джерел вогню всередині нового безпечного конфайнменту об'єкту "Укриття" не було зафіксовано

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Станом на 17:00 п'ятниці джерел вогню всередині нового безпечного конфайнменту об'єкту "Укриття" не було зафіксовано
Фото: https://www.chnpp.gov.ua/

Станом на 17.00 за київським часом 14 лютого 2025 року джерел вогню всередині нового безпечного конфайнменту (НБК) об'єкту "Укриття" над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС не було зафіксовано, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) з посиланням на державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (ДСП ЧАЕС) у п'ятницю.

"Тривають дослідження міжоболонкового простору нового, безпечного конфайменту", - зазначили в інспекції.

За даними ДСП "Екоцентр", що здійснює комплексний радіоекологічний моніторинг на території Чорнобильської зони відчуження, рівні потужності дози гамма-випромінювання на пунктах автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) в районі НБК протягом дня не змінювались, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

Як раніше повідомило ДСП ЧАЕС на своєму сайті, у ніч на 14 лютого 01:59 в результаті повітряної атаки рф проти України відбулося пряме влучання дрону, попередньо "Шахед", в захисну оболонку Арки НБК об’єкту "Укриття" на відмітці 87 метрів над приміщенням технологічного обладнання, яке в дистанційному режимі забезпечує функціонування конфайнменту.

Внаслідок цього було пошкоджено зовнішню та внутрішню оболонку (обшивку) Арки НБК та обладнання системи основних кранів. Також було виявлено локальне загоряння зовнішньої й внутрішньої обшивок Арки НБК.

На місце події в оперативному порядку прибули сили пожежних підрозділів ДСНС та персонал ДСП ЧАЕС. Осередки відкритого вогню було ліквідовано на площі близько 40 квадратних метрів. Проте, станом на 08:40 спостерігалося незначне задимлення зовнішньої оболонки Арки НБК. Внаслідок утворення отвору в обшивці, було порушено умови та межі безпечної експлуатації, які встановлено Технологічним регламентом експлуатації НБК та об’єкту "Укриття".

Внаслідок інциденту постраждалих нема, виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано. У п'ятницю протягом дня радіаційний фон на території проммайданчика ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищував контрольних рівнів.

Подію зафіксовано експертами моніторингової місії МАГАТЕ, що на постійній основі перебувають на майданчику ЧАЕС.

 

 

 

Теги: #чаес #дрон #влучання

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