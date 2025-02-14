Станом на 17:00 п'ятниці джерел вогню всередині нового безпечного конфайнменту об'єкту "Укриття" не було зафіксовано
Станом на 17.00 за київським часом 14 лютого 2025 року джерел вогню всередині нового безпечного конфайнменту (НБК) об'єкту "Укриття" над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС не було зафіксовано, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) з посиланням на державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (ДСП ЧАЕС) у п'ятницю.
"Тривають дослідження міжоболонкового простору нового, безпечного конфайменту", - зазначили в інспекції.
За даними ДСП "Екоцентр", що здійснює комплексний радіоекологічний моніторинг на території Чорнобильської зони відчуження, рівні потужності дози гамма-випромінювання на пунктах автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) в районі НБК протягом дня не змінювались, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.
Як раніше повідомило ДСП ЧАЕС на своєму сайті, у ніч на 14 лютого 01:59 в результаті повітряної атаки рф проти України відбулося пряме влучання дрону, попередньо "Шахед", в захисну оболонку Арки НБК об’єкту "Укриття" на відмітці 87 метрів над приміщенням технологічного обладнання, яке в дистанційному режимі забезпечує функціонування конфайнменту.
Внаслідок цього було пошкоджено зовнішню та внутрішню оболонку (обшивку) Арки НБК та обладнання системи основних кранів. Також було виявлено локальне загоряння зовнішньої й внутрішньої обшивок Арки НБК.
На місце події в оперативному порядку прибули сили пожежних підрозділів ДСНС та персонал ДСП ЧАЕС. Осередки відкритого вогню було ліквідовано на площі близько 40 квадратних метрів. Проте, станом на 08:40 спостерігалося незначне задимлення зовнішньої оболонки Арки НБК. Внаслідок утворення отвору в обшивці, було порушено умови та межі безпечної експлуатації, які встановлено Технологічним регламентом експлуатації НБК та об’єкту "Укриття".
Внаслідок інциденту постраждалих нема, виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано. У п'ятницю протягом дня радіаційний фон на території проммайданчика ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищував контрольних рівнів.
Подію зафіксовано експертами моніторингової місії МАГАТЕ, що на постійній основі перебувають на майданчику ЧАЕС.