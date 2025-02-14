Інтерфакс-Україна
Події
19:20 14.02.2025

Китайський експорт товарів подвійного призначення в РФ має припинитися - Каллас після зустрічі з головою МЗС КНР

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Китайський експорт товарів подвійного призначення в РФ має припинитися - Каллас після зустрічі з головою МЗС КНР
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вперше зустрілась з міністром закордонних справ Китаю Ван І та заявила йому про неприпустимість експорту товарів подвійного призначення в РФ.

"Китайський експорт товарів подвійного призначення підживлює війну Росії проти України, і що це має припинитися", - написала Каллас у соцмережі X в пʼятницю.

Вона додала, що ЄС готовий продовжувати діалог у вибраних сферах, таких як торгівля, економіка та зміна клімату.

 

Теги: #експорт #єс #рф #кнр

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