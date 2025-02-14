19:20 14.02.2025
Китайський експорт товарів подвійного призначення в РФ має припинитися - Каллас після зустрічі з головою МЗС КНР
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вперше зустрілась з міністром закордонних справ Китаю Ван І та заявила йому про неприпустимість експорту товарів подвійного призначення в РФ.
"Китайський експорт товарів подвійного призначення підживлює війну Росії проти України, і що це має припинитися", - написала Каллас у соцмережі X в пʼятницю.
Вона додала, що ЄС готовий продовжувати діалог у вибраних сферах, таких як торгівля, економіка та зміна клімату.