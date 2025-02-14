Президент Чехії: Важливо, щоб Україна і Європа були повноправними сторонами переговорів

Україна і Європа мають бути повноправними сторонами переговорів про припинення війни, заявив президент Чехії Петр Павел після розмови зі спеціальним представником США з питань України та РФ Кітом Келлоггом на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми поговорили з Кітом Келлоггом… насамперед про передумови справедливого миру для України. Важливо, щоб Україна і Європа були повноправними сторонами переговорів, в які Україна повинна вступити з сильними позиціями і домогтися гарантій, що унеможливлять будь-яку майбутню російську агресію", - написав Павел в соцмережі Х за підсумками перемовин.

Він повідомив, що зустрівся на конференції з новим керівництвом ЄС та новою адміністрацією США. "Тема не могла бути іншою, ніж шлях до справедливого миру в Україні та майбутнє трансатлантичного партнерства", - відзначив голова Чеської держави.