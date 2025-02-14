Інтерфакс-Україна
Події
17:40 14.02.2025

Якщо США будуть спільно з Європою підтримувати Україну, це буде насамперед політичним меседжем Путіну – Зеленський

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Якщо США будуть спільно з Європою підтримувати Україну, це буде насамперед політичним меседжем Путіну – Зеленський

США з Європою повинні підтримувати Україну, і це буде політичним меседжем Путіну, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що Сполучені Штати повинні бути разом із Європою у підтримці України. Ось чому це є політичним меседжем Путіну. Не лише в плані армії, кількості військ … - дуже важливо залишатися разом. І гарантії безпеки повинні бути від Сполучених Штатів та Європи разом", - казав Зеленський під час участі у панелі "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.

Теги: #європа #зеленський #сша

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