Інтерфакс-Україна
Події
16:02 14.02.2025

Join UP! починає працювати у Чехії

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Join UP! починає працювати у Чехії

Один з лідерів українського туристичного ринку Join UP! відкриває компанію у Чехії, офіс працюватиме у Празі, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в пресслужбі компанії.

«Вихід на ринок Чехії є важливим етапом розвитку бренда. Хоч це вже дев’ята країна, де ми почали працювати з моменту створення туроператора Join UP! в 2010 році в Україні, для нас ця історія не тільки про зростання. Масштабування досвіду подорожей з Join UP! на інші ринки також відображає наше прагнення до трансформацій у туристичній індустрії та заохочення людей подорожувати, бо ми щиро віримо, що подорожі — це не просто розвага, але й спосіб подбати про себе і своїх близьких, проживати кожен день свого життя якнайповніше, попри всі виклики останніх років», — коментує співзасновниця Join UP! Аліна Альба.

Повідомляється, що новий туроператор найближчим часом представить чеському ринку літню добірку своїх топових дестинацій. Серед них прямі рейси з Праги до Шарм-еш-Шейха у Єгипті, а також до середземноморських курортів Греції, Туреччини та Кіпру. Також відмічається, що з польського Катовіце туроператор пропонує вильоти до Єгипту, Домініканської Республіки, Греції, Туреччини, Тунісу, Болгарії, Іспанії, Чорногорії та Кіпру. Така польотна програма відкриває додаткові можливості для відпочинку наших співвітчизників у Чехії. Зокрема з Острави, де багато українців, година їзди до польського Катовіце, він розташований майже вчетверо ближче, ніж Прага.

Бренд Join UP! розвивається за принципом локальності через поєднання глобальної стратегії з локальним культурним контекстом. Міжнародна експансія бренду охоплює вже 8 ринків: країни Балтії, Казахстан, Молдову, Польщу, Румунію та Чехію. Завершується підготовка до запуску роботи у Словаччині та Угорщині.

Також у Польщі, у Катовіце, в 2024 році бренд відкрив перше на міжнародному ринку франчайзингове агентство.

Join UP! LLC створено в 2013 році, статутний капітал - 72 млн 671 тис грн. Кінцеві бенефіціари - Юрій та Олександр Альба. За результатами 2023 року дохід зріс до 16 млн 639 тис. грн, що в 2,3 раза вище за результати 2022 року.

Теги: #чехія #join_up

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