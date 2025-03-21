Інтерфакс-Україна

Події

23:05 21.03.2025

Президент Чехії: Я пишаюся чеською підтримкою України

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Україна може покластися на Чехію, яка продовжить свою допомогу під час війни і має намір сприяти відбудові країни після її завершення, заявив президент Чехії Петр Павел, який перебуває з офіційним візитом в Києві.

"Я пишаюся чеською підтримкою України. Чехи не лише постачають медичне приладдя, зброю та засоби перешкод для мобільних безпілотників, але й допомагають зберегти культурну спадщину України. Я приїхав в Україну, щоб підкреслити, що навіть у часи динамічних змін чеська підтримка залишається, продовжуватиметься і що ми маємо намір сприяти післявоєнній відбудові країни", - написав Павел в Х у п'ятницю.

За його словами, він запевнив президента України Володимира Зеленського, що Україна може покластися на Чехію. "Тому ми разом підписали сьогодні в Києві декларацію про стратегічне партнерство, в якій Чеська Республіка взяла на себе зобов’язання щодо подальшого поглиблення співпраці або підтримки шляху України до Європейського Союзу. Ми з вами", - додав Павел.

Джерело: https://x.com/prezidentpavel/status/1903179089596313957

Теги: #допомога #чехія #президент

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