Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю – Зеленський

Фото: president.gov.ua

Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю, а також реконструює та облаштує шість українських лікарень, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом у Києві.

"Є рішення про патронат Чехії над нашою Дніпровщиною і саме в питаннях відновлення, в питаннях розвитку. Я хочу подякувати за це. Також є рішення про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень… Лікарні в шести містах України – Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне, Київ", - сказав Зеленський на пресконференції у п’ятницю.

Окрім того, за словами президента, сьогодні сторони ухвалили рішення "та є спільна наша заява про стратегічне партнерство між нашими державами".