Інтерфакс-Україна

Події

17:14 21.03.2025

Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю – Зеленський

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Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю – Зеленський
Фото: president.gov.ua

Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю, а також реконструює та облаштує шість українських лікарень, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом у Києві.

"Є рішення про патронат Чехії над нашою Дніпровщиною і саме в питаннях відновлення, в питаннях розвитку. Я хочу подякувати за це. Також є рішення про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень… Лікарні в шести містах України – Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне, Київ", - сказав Зеленський на пресконференції у п’ятницю.

Окрім того, за словами президента, сьогодні сторони ухвалили рішення "та є спільна наша заява про стратегічне партнерство між нашими державами".

Теги: #патронат #дніпропетровська_область #чехія #зеленський

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