Інтерфакс-Україна
Події
15:28 14.02.2025

СБУ виявила уламки дрона, який атакував ЧАЕС, класифікує цей удар як воєнний злочин

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Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) і разом із відповідними органами працюють на місці події, повідомляє українська спецслужба.

"Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером", - йдеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі в п'ятницю.

В СБУ заявляють, що на даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень. "Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед". В СБУ уточнюють, що для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

"За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття", - наголошується в повідомленні.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину РФ та притягнення винних до відповідальності.

Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Заходи проводяться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Теги: #чаес #сбу

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