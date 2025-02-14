РФ хотіла знищити укриття ЧАЕС – глава Міненерго

РФ мала на меті знищити укриття Чорнобильської АЕС, реакція на це міжнародної спільноти має бути дуже жорсткою, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Понад 45 країн будували це укриття, щоб убезпечитися від наслідків ядерної аварії, і ось сьогодні цей удар, який, в принципі, мав на меті знищити це укриття. Це, як мені здається, дуже показова відповідь росіян взагалі на всі ініціативи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в світі", – сказав він в ефірі Єдиного телемарафону у п’ятницю.

Атаку на ЧАЕС Галущенко назвав "черговою червоною лінією", що її перетнули росіяни, які й так щодня вчиняють терористичні акти ударами по енергосистемі України.

При цьому він наголосив, що радіаційний фон на майданчику ЧАЕС зберігається в межах норми.

"Ми, безумовно, моніторимо ситуацію з радіаційним фоном. Можна зараз запевнити, що фон зберігається в межах норми. Цей моніторинг відбувається постійно, незважаючи на нічний удар, і за будь-яких змін, безумовно, ми повідомимо. Але, думаю, ми втримаємо цю ситуацію", – зазначив міністр.

За його словами, реакція МАГАТЕ та міжнародної спільноти має бути "негайною і дуже жорсткою".

Міністр повідомив, що вже звернувся з приводу атаки на ЧАЕС до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Як зазначив Галущенко, все обладання на ЧАЕС буде відновлено, як це вже відбулося після її деокупації в 2022 році, коли росіяни пошкодили багато об’єктів, у тому числі систему моніторингу радіаційного стану.

"Безумовно, буде відновлено й зараз. Однак сам факт, що вони вчергове атакують атомні об'єкти, кричущий з точки зору, насамперед ядерної та радіаційної безпеки. Станція сьогодні не працює, але там зберігається ядерний матеріал і, відповідно, наслідки таких ударів можуть бути дуже-дуже жахливими", – підкреслив глава Міненерго.

Як повідомлялося, за інформацією Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ), внаслідок удару 14 лютого російського безпілотника по Новому безпечному конфайнменту (НБК) "Укриття" над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС і пожежі пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Вона додала, що "вплив події на безпеку НБК обʼєкту "Укриття" потребує додаткової оцінки".