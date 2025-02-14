Зеленський і Стармер обговорили план дій для формування спільної стратегії безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Подякував йому за всю підтримку з боку Сполученого Королівства й наголосив, що ми глибоко цінуємо лідерство Великої Британії. Поінформував Прем’єр-міністра Стармера про мою розмову з Президентом Трампом і контакти з американською стороною. Українська й американська команди мають працювати разом із європейцями та всіма нашими партнерами у світі для досягнення конкретних результатів", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

Президент зазначив, що від зміцнення колективної безпеки залежить безпека кожної країни, і важливо, щоб кожен новий тиждень приносив відчутні результати для забезпечення тривалого і надійного миру.

"Ми також обговорили план дій на найближче майбутнє для формування спільної стратегії безпеки, економічної співпраці та політичного партнерства", - повідомив Зеленський.

В свою чергу, Стармер за результатами розмови з головою Української держави підтвердив, що розмов про Україну не може бути без України.

"Сьогодні вранці я розмовляв із Президентом Зеленським і підтвердив, що розмов про Україну без України бути не може. Україна має нашу конкретну підтримку – стільки, скільки це потрібно", - написав Стармер у соцмережі Х.