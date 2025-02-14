Україна після удару РФ по ЧАЕС закликала МАГАТЕ активізувати зусилля для зупинення ядерного тероризму – глава Міненерго

Україна закликала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) активізувати зусилля для запобігання ворожим атакам на ядерні об'єкти через атаку росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту", – зазначив Галущенко, слова якого наводяться у повідомленні Міненерго в Телеграм в п’ятницю.

У ньому зазначено, що міністерство повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС і закликала активізувати всі міжнародні зусилля, щоб змусити росію припинити терористичні атаки на ядерні обʼєкти.

"З огляду на серйозність цієї ситуації Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергоінфраструктуру, особливо на ядерні об’єкти, є абсолютно неприпустимими. Будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону", – наголосило Міненерго.

За його інформацією, внаслідок влучання російського ударного дрона арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень.

"Усі відповідні служби працюють на місці. На цей час радіаційний фон не змінювався, заміри зміни радіаційного фону проводяться постійно", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за інформацією Державної інспекції ядерного регулювання, внаслідок удару 14 лютого російсього безпілотника по конфайнменту обʼєкту "Укриття" (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС і пожежі пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Вона додала, що "вплив події на безпеку НБК обʼєкту "Укриття" потребує додаткової оцінки".

МАГАТЕ зі свого боку підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого, зазначивши що БПЛА влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.