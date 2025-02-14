Засідання Ради в п'ятницю не відбулось

Пленарне засідання Верховної Ради в п'ятницю не відбулося через блокування президії та ложі уряду фракцією “Європейська солідарність”, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”).

“Що і треба було довести. Урядова ложа заблокована, президія теж…. Все. День… закінчився без засідання”, - написав Железняк в Телеграм.

На сайті партії "Європейська солідарність" у п'яницю повідомляється, що однойменна фракція у парламенті блокувала президію з вимогою відповідальності членів РНБО за рішення про санкції проти лідера політсили, народного депутата Петра Порошенка. "Сьогодні це стосується Порошенка, а завтра може стосуватися інших політичних сил, а після завтра це буде стосуватися кожного громадянина", – сказав співголова фракції Артур Герасимов.

Фракція також вимагала внести в порядок денний законопроєкти щодо повернення військового ПДФО бригадам, про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ, про скасування скандального корупційного закону про закупівлю російських атомних енергоблоків.

У свою чергу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада у п'ятницю мала розглянути питання якості освіти, зарплат вчителів та навчання дітей в укриттях.

Як повідомляється на сторінці партії "Слуга народу", він розцінив блокування парламенту під час війни як сабтаж. "Блокувати роботу Верховної Ради в той час, коли країна воює, – це гра на руку кремлю", - вважає Стефанчук.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв заявив про парламентську кризу в Україні, але поклав відповідальність за неї на голову держави.

Як повідомлялося, “Європейська солідарність” з ранку в четвер теж заблокувала президію Верховної Ради через запровадження РНБО санкцій проти лідера цієї політичної сили Петра Порошенка. Після цього спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні.

Традиційно у п'ятницю на пленарному тижні проходить Година запитань до уряду.