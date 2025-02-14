Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області
Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів 14 населених пунктів Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.
За словами Федорова, ворог здійснив 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову та Новодарівці, а 293 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Преображенку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.
Також 8 обстрілів із РСЗВ накрили Білогір'я, Новодарівку та Щербаки, а 184 артудари завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Крім того, надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.