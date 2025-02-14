Інтерфакс-Україна
Події
07:59 14.02.2025

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є пошкодження

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Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є пошкодження

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російська армія чотири рази атакувала Нікопольщину. Артилерійським вогнем нактивала Нікополь та Марганецьку громаду", - написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 7 приватних будинків,  3 господарські споруди, сонячна панель, лінії електропередач. Проте люди не постраждали.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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