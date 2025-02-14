Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є пошкодження

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російська армія чотири рази атакувала Нікопольщину. Артилерійським вогнем нактивала Нікополь та Марганецьку громаду", - написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, сонячна панель, лінії електропередач. Проте люди не постраждали.