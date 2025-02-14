Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області - ОВА

Російські війська у четвер обстрілювали 12 громад Сумської області, внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади". – сказано в повідомленні.

Сумська: здійснено удари БпЛА (4 вибухи).

Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Есманьська: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), мінометні обстріли (16 вибухів).

Хотінська: завдано удари FPV дронами (3 вибухи).

Середино-Будська: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл з РСЗВ (16 вибухів).

Юнаківська: ворог вдарив FPV дронами (1 вибух), з мінометів (12 вибухів), здійснив авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).

Краснопільська: 11 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська: ворог бив з артилерії (1 вибух), FPV дронами (2 вибухи).

Новослобідська: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух).

Білопільська: 5 мін скинув ворог на територію громади. Також відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Глухівська: зафіксовано удар FPV дронами (4 вибухи).

Миропільська: здійснено авіаційні удари (КАБ) (5 вибухів).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33633