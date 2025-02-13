Ще на семи напрямках тривають ворожі атаки - Генштаб

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських підрозділів ще на семи напрямках, а від початку доби відбулося 107 бойових зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у четвер.

"Сьогодні держава-терорист завдала 1 ракетного (1 ракета), 46 авіаційних ударів (62 КАБ) та 1141 ураження дронами-камікадзе, здійснила 4684 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

П’ять разів ворог атакував українські позиції на куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки. Загарбник завдав авіаударів КАБами по Моначинівці та Кіндрашівці.

На лиманському напрямку за сьогодні російські війська п’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі, успіху не досягли.

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на краматорському напрямку, противник намагається просунутися вперед в районі Часового Яру. На даний час продовжується два боєзіткнення.

На торецькому напрямку українські військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Кримського та Щербинівки, десять атак вже відбиті Силами оборони, ще п’ять - тривають.

На новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. Досі не вщухають п’ять боїв.

На гуляйпільському напрямку українські військові відбили атаку противника в напрямку Новосілки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де успішно відбили 20 атак противника, ще дві атаки досі тривають.