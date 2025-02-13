Інтерфакс-Україна
Події
19:32 13.02.2025

Глава Пентагону: Ми повинні знову зробити НАТО великим

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Глава Пентагону: Ми повинні знову зробити НАТО великим

Глава Пентагону Піт Гегсет закликав союзників НАТО зробити набагато більше для оборони Європи.

“НАТО - великий альянс, найуспішніший оборонний альянс в історії. Але для того, щоб вистояти в майбутньому, наші партнери повинні робити набагато більше для оборони Європи. Ми повинні зробити НАТО знову великим”, - сказав він на пресконференції Брюселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

За словами міністра оборони, це починається з оборонних видатків, але також має включати “відродження” трансатлантичної оборонно-промислової бази, швидке впровадження новітніх технологій, надання пріоритету боєготовності і летальності, а також забезпечення реального стримування.

Окремо він додав, що “після Другої світової війни спочатку генерал, а потім президент Ейзенхауер був одним з найпалкіших прихильників НАТО”.

“Він вірив у міцні відносини з Європою. Проте наприкінці президентства Ейзенхауер був стурбований тим, що Європа недостатньо опікується власною обороною. Вже робить, за словами Ейзенхауера, цитую, «лоха з дядька Сема». Що ж, як і президент Ейзенхауер, ця адміністрація вірить в альянси, глибоко вірить в альянси. Але не помиляйтеся, президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядька Сема на дядька лоха”, - заявив Гегсет.

 

Теги: #нато #позиція #пентагон

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