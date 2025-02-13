Інтерфакс-Україна
Події
16:52 13.02.2025

РФ завдала 16 авіаударів по Курській області від початку доби

1 хв читати
РФ завдала 16 авіаударів по Курській області від початку доби
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська завдав 16 авіаційних ударів по території Курської області у четвер з початку доби станом на 16:00, скинувши десять керованих авіаційних бомб, та здійснив 234 обстріли.

Як повідомляється на сторінці Генерального штаба Збройних сил України у Facebook, у Курській області українські захисники з початку доби вже відбили 12 російських атак, чотири боєзіткнення триває.

На даний час ворог вже 72 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на покровському, торецькому та новопавлівському напрямках в Донецькій області, де відбулося 23, 14 та 8 ворожих атак з початку доби відповідно.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 21.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

07:31 21.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 980 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 980 військовослужбовців - Генштаб

08:06 20.05.2025
Упродовж доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

07:43 20.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1030 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1030 військовослужбовців

08:38 19.05.2025
РФ атакувала 12 напрямків фронту 175 разів, найбільше - на покровському напрямку

РФ атакувала 12 напрямків фронту 175 разів, найбільше - на покровському напрямку

14:57 18.05.2025
Генштаб ЗСУ створив робочу групу для розслідування ситуації в 47-й ОМБр "Маґура"

Генштаб ЗСУ створив робочу групу для розслідування ситуації в 47-й ОМБр "Маґура"

07:34 18.05.2025
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

08:38 17.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

07:44 17.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців

16:50 15.05.2025
Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

В Європі продовжує діяти російська мережа агентів і "культурних" організацій, направлених на поширення пропаганди про Захід та Україну – ЗМІ

Шмигаль вважає погодження ЄС створення механізму SAFE надзвичайно потрібним й нагальним рішенням

За моніторинг та зрив західної військової підтримки України у ГРУ РФ відповідає спецпідрозділ хакерів – Міноборони Нідерландів

Протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони Києва

Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом Росії - МЗС

Під загрозою індоктринації перебувають 1,6 млн дітей на тимчасово окупованих територіях – віцеспікер Ради

Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА