РФ завдала 16 авіаударів по Курській області від початку доби

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські війська завдав 16 авіаційних ударів по території Курської області у четвер з початку доби станом на 16:00, скинувши десять керованих авіаційних бомб, та здійснив 234 обстріли.

Як повідомляється на сторінці Генерального штаба Збройних сил України у Facebook, у Курській області українські захисники з початку доби вже відбили 12 російських атак, чотири боєзіткнення триває.

На даний час ворог вже 72 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на покровському, торецькому та новопавлівському напрямках в Донецькій області, де відбулося 23, 14 та 8 ворожих атак з початку доби відповідно.