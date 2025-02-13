Кошта: Без України та ЄС не буде ні успішних переговорів, ні тривалого миру

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що без участі України та Європейського союзу не буде ні успішних та надійних переговорів, ні тривалого миру.

Таку позицію ЄС Кошта зазначив на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Мир в Україні та безпека Європи нероздільні. Мир не може бути простим припиненням вогню. Росія більше не повинна бути загрозою для України, Європи та міжнародної безпеки. Без України та без ЄС не буде надійних та успішних переговорів, не буде тривалого миру», - написав президент Європейської ради.