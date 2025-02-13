Стефанчук звинуватив “Європейську солідарність” у зриві роботи парламенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звинуватив фракцію “Європейська солідарність” у зриві роботи парламенту.

“На жаль, роботу над важливими законами щодо підтримки Збройних сил України, європейської інтеграції, щодо нашої міжнародної фінансової допомоги, сьогодні заблоковано однією фракцією, фракцією “Європейська солідарність”. Зазначені дії… унеможливили виконання Верховною Радою своїх конституційних повноважень”, - сказав Стефанчук у заяві для ЗМІ.

Він наголосив, що блокування діяльності єдиного законодавчого органу в країні грає виключно на руку Кремлю і Володимиру Путіну.

Стефанчук також додав, що фракція “Європейська солідарність” - це 6% від складу українського парламенту і така кількість депутатів не може і не має права блокувати діяльність всього парламенту.

Голова Верховної Ради підкреслив, що завжди всі питання в українському парламенті вирішуються шляхом єдності, діалогу та голосування.

“Бути в опозиції – це нормально. Ненормально бути в опозиції до українського народу і української держави”, - сказав Стефанчук, звертаючись до опозиції.

Він також відзначив, що “в якийсь момент фраза “жму руку, обнимаю” (рос.) (тисну руку, обіймаю - ІФ-У) переросла в фразу «жду (чекаю - ІФ-У) виборів, блокую і на публіку граю».

“Парламент працює безперервно з моменту повномасштабного вторгнення вже впродовж майже трьох років. І повірте мені, що в діяльності українського парламенту були дуже складні етапи, але парламент працював, працює і…, буде працювати”, - підсумував Стефанчук.

Як повідомлялось, Стефанчук після початку пленарного засідання Верховної Ради у четвер закрив засідання, оскільки народні депутати з фракції “Європейська солідарність” заблокували президію в знак протесту введення в дію санкцій РНБО стосовно лідера їх політичної сили Петра Порошенка.

У 2020 р. у мережі було оприлюднено запис начебто телефонної розмови Путіна і Порошенка у квітні 2015 р., де останній сказав президенту РФ фразу російською мовою - “Жму руку, обнимаю”.