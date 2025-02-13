Українці сприймають можливі санкції проти Порошенка як відволікання уваги суспільства від ситуації на фронті – опитування

У зв'язку з поширенням у певних джерелах інформації про можливе запровадження санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування щодо того, як громадськість може сприйняти такі дії.

"Вважають це спробою відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті - 31%. Ще 24% вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а 27% – спробу правоохоронних органів покарати винних. Не змогли відповісти на запитання і не мають сформованої думки 19%", - йдеться у звіті за результатами опитування, опублікованому в четвер.

Опитування проводилося впродовж 2-6 лютого 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням у всіх підконтрольних уряду регіонах України було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими віком 18 років і старше громадянами України, які на час опитування проживали на території України, яка контролювалася її урядом. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України. Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% - для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.