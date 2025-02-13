Інтерфакс-Україна
Події
10:57 13.02.2025

Українці сприймають можливі санкції проти Порошенка як відволікання уваги суспільства від ситуації на фронті – опитування

2 хв читати
Українці сприймають можливі санкції проти Порошенка як відволікання уваги суспільства від ситуації на фронті – опитування

У зв'язку з поширенням у певних джерелах інформації про можливе запровадження санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування щодо того, як громадськість може сприйняти такі дії.

"Вважають це спробою відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті - 31%. Ще 24% вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а 27% – спробу правоохоронних органів покарати винних. Не змогли відповісти на запитання і не мають сформованої думки 19%", - йдеться у звіті за результатами опитування, опублікованому в четвер.

Опитування проводилося впродовж 2-6 лютого 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням у всіх підконтрольних уряду регіонах України було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими віком 18 років і старше громадянами України, які на час опитування проживали на території України, яка контролювалася її урядом. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України. Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% - для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #порошенко #кміс #санкції_рнбо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 21.05.2025
В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

19:57 20.05.2025
Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

10:29 20.05.2025
Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

10:21 20.05.2025
Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

15:48 19.05.2025
У "Києві Цифровому" проходить опитування про інструменти для впливу на зміни в місті

У "Києві Цифровому" проходить опитування про інструменти для впливу на зміни в місті

13:24 19.05.2025
Посол Німеччини Єгер повідомив про зустріч з Єлісєєвим, у якого пройшли обшуки

Посол Німеччини Єгер повідомив про зустріч з Єлісєєвим, у якого пройшли обшуки

14:57 17.05.2025
Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

Майже 3/4 опитаних українців підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов – група "Рейтинг"

14:01 17.05.2025
Переговори для Путіна є одним із способів ведення війни – Порошенко

Переговори для Путіна є одним із способів ведення війни – Порошенко

19:14 16.05.2025
У посла Єлісєєва провели обшуки по справі тзв "харківських угод" 2010 року, повідомили у "Євросолідарності"

У посла Єлісєєва провели обшуки по справі тзв "харківських угод" 2010 року, повідомили у "Євросолідарності"

17:43 14.05.2025
У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

ВАЖЛИВЕ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Графік відключень світла тепер можна перевіряти без застосунку: у "Києві Цифровому" новий віджет

Портнов мешкав поблизу школи, поруч з якою його вбито, поліція розшукує кілера – ЗМІ

Окупанти атакували з дрона авто "Укрпошти", поранено двох співробітників

Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

У Куп’янську-Вузловому авіабомба влучила у багатоквартирний будинок, постраждали дві літні жінки

В Україні найближчими днями буде тепло, в деяких областях – дощі та грози

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА