Інтерфакс-Україна
Події
10:28 13.02.2025

Рютте: Важливо, щоб Україна брала участь у переговорах про Україну

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Рютте: Важливо, щоб Україна брала участь у переговорах про Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить про важливість залучення України до всього, що стосується України.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, відповідаючи на запитання журналістів про те, що телефонний дзвінок президента США Дональда Трампа з президентом Путіним відбувся без України, і майбутня зустріч з президентом Путіним також буде без України, що має вигляд як початок зради України.

«Ми повинні побачити, як це буде розвиватися далі, крок за кроком. Звичайно, це надзвичайно важливо, що коли ми говоримо про Україну, щоб Україна брала активну участь у всьому, що відбувається про Україну», - переконаний Рютте.

Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає телефонну розмову президента Трампа з Путіним початком мирних переговорів.

«Це створює таке враження, що це була успішна телефонна розмова. Ми всі хочемо миру в Україні. Очевидно, ми повинні переконатися, що Україна перебуває в найкращій можливій позиції. Важливо, що коли буде досягнута мирна угода, щоб вона була довготривалою, щоб Путін знав, що він ніколи більше не зможе спробувати захопити шматочок України. Це повинно бути частиною цих переговорів. Безсумнівно, це також на думці президента Трампа та американської команди, і сьогодні та в найближчі дні та тижні ми, очевидно, будемо тісно координувати між союзниками», - пояснив генсек НАТО.

Теги: #рютте #україна #переговори

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