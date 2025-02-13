Через російські обстріли Херсонщини 1 людина загинула, ще 8 – поранені – ОВА

Російські війська обстрілювали Херсонську область у середу, внаслідок чого одна людина загинула, та поранені зазнали ще вісім осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Тягинка, Милове, Червоний Маяк, Томарине, Нововоронцовка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Понятівка, Придніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Інженерне, Осокорівка, Гаврилівка, Бургунка, Веселе, Качкарівка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Наддніпрянське, Новоберислав, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Українка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію одна людина загинула, та ще вісім – поранено.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили один "Shahed-131/136".