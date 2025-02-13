Війська РФ за добу втратили 1250 осіб та 30 од. бронетехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів, 17 танків, 23 бронемашин, 58 артсистем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 6 крилатих ракет, 153 БПЛА, а також 170 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 854 280 (+1 250) осіб, танків ‒ 10 040 (+17) од, бойових броньованих машин ‒ 20 894 (+23) од, артилерійських систем – 23 034 (+58) од, РСЗВ – 1 278 (+2) од, засоби ППО ‒ 1 063 (+2) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 072 (+153), крилаті ракети ‒ 3 063 (+6),кораблі ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 37 096 (+168) од, спеціальна техніка ‒ 3 744 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.