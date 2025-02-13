Інтерфакс-Україна
Події
01:29 13.02.2025

Політики коментують заяви Трампа щодо ймовірного початку мирних переговорів між РФ та Україною

2 хв читати
Політики коментують заяви Трампа щодо ймовірного початку мирних переговорів між РФ та Україною

Світові політики коментують заяви президент США Дональда Трампа, що він зробив у середу після телефонних переговорів між Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, а також заяви, зроблені міністром оборони США Пітом Гегсетом в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО на початку засідання групи у форматі "Рамштайн".

Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "все, що нам необхідно, – це справедливий мир".

"Все, що нам потрібно, – це мир. СПРАВЕДЛИВИЙ МИР. Україна, Європа та Сполучені Штати повинні працювати над цим разом. РАЗОМ", - написав він у соцмережі X/

Водночас експосол США у РФ (2012-2014) Майкл МакФол вважає, що заява міністра оборони США Піт Гегсета стосовно "непрактичності" членства України в НАТО як "готовність своєї адміністрації подарувати Путіну дві гігантські перемоги".

"Гегсет щойно заявив про готовність своєї адміністрації подарувати Путіну дві гігантські перемоги – українську землю і відсутність членства України в НАТО. Що він отримав від Путіна натомість? Нічого. З Путіним так не ведуть переговори", - зазначив МакФол.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більтд вважає, що адміністрація Трампа пішла в переговорах на поступки ще до їх початку та порівняв з перемовинами у Мюнхені в 1938 році.

"Це, безумовно, інноваційний підхід до переговорів – піти на дуже великі поступки ще до того, як вони розпочалися. Навіть Чемберлен не падав так низько у 1938 році. Той Мюнхен закінчився дуже погано", - написав він в соцмережі X.

Навпаки, представник Південної Кароліни у Конгресі США республіканець Джо Вілсон вважає що Трамп він докладає всіх зусиль для "відповідального завершення війни".

"Президент Трамп – досвідчений переговірник, який знається на мистецтві домовлятися. Я вдячний йому за те, що він докладає всіх зусиль для відповідального завершення війни. Ми повинні надати йому максимум важелів впливу, підготувавши всеосяжні санкції проти Росії та надавши повноваження для швидкого озброєння України", - написав конгресмен.

Сенатор-демократ від штату Каліфорнія Адам Шифф вважає, що Гегсет своєю заявою "здав інтереси" України та США, й назвав Трампа "найкращим переговорником для Кремля".

"Сьогодні президент Трамп назвав Росію нашим ворогом, а Україну – нашим союзником. Тим часом його міністр оборони виключив майбутнє України в НАТО та відновлення українського суверенітету над власними землями. Не будемо приховувати, що це означає: здача інтересів України та наших власних, ще до початку переговорів. Трамп – великий переговорник – для Кремля", - дописав сенатор.

Теги: #україна #переговори #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:18 21.05.2025
Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

01:36 21.05.2025
Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

00:44 21.05.2025
Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ

Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ

21:04 20.05.2025
Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

20:40 20.05.2025
Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

19:21 20.05.2025
Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

18:33 20.05.2025
В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

18:29 20.05.2025
Нардеп Сірко: Трамп фактично відмовився від України

Нардеп Сірко: Трамп фактично відмовився від України

13:31 20.05.2025
Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

06:16 20.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ОСТАННЄ

З початку 2025р ДЕЦ отримав 20 заяв на проведення клінічних випробувань

На покровському напрямку наші воїни ліквідували 144 окупанти - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 129 ворожих атак - Генштаб

Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

Сибіга обговорив з бельгійським колегою надання винищувачів F-16

Глави МЗС України та Німеччини обговорили посилення тиску на Москву

Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

Зеленський провів розмову з Стармером

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА