Політики коментують заяви Трампа щодо ймовірного початку мирних переговорів між РФ та Україною

Світові політики коментують заяви президент США Дональда Трампа, що він зробив у середу після телефонних переговорів між Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, а також заяви, зроблені міністром оборони США Пітом Гегсетом в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО на початку засідання групи у форматі "Рамштайн".

Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що "все, що нам необхідно, – це справедливий мир".

"Все, що нам потрібно, – це мир. СПРАВЕДЛИВИЙ МИР. Україна, Європа та Сполучені Штати повинні працювати над цим разом. РАЗОМ", - написав він у соцмережі X/

Водночас експосол США у РФ (2012-2014) Майкл МакФол вважає, що заява міністра оборони США Піт Гегсета стосовно "непрактичності" членства України в НАТО як "готовність своєї адміністрації подарувати Путіну дві гігантські перемоги".

"Гегсет щойно заявив про готовність своєї адміністрації подарувати Путіну дві гігантські перемоги – українську землю і відсутність членства України в НАТО. Що він отримав від Путіна натомість? Нічого. З Путіним так не ведуть переговори", - зазначив МакФол.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більтд вважає, що адміністрація Трампа пішла в переговорах на поступки ще до їх початку та порівняв з перемовинами у Мюнхені в 1938 році.

"Це, безумовно, інноваційний підхід до переговорів – піти на дуже великі поступки ще до того, як вони розпочалися. Навіть Чемберлен не падав так низько у 1938 році. Той Мюнхен закінчився дуже погано", - написав він в соцмережі X.

Навпаки, представник Південної Кароліни у Конгресі США республіканець Джо Вілсон вважає що Трамп він докладає всіх зусиль для "відповідального завершення війни".

"Президент Трамп – досвідчений переговірник, який знається на мистецтві домовлятися. Я вдячний йому за те, що він докладає всіх зусиль для відповідального завершення війни. Ми повинні надати йому максимум важелів впливу, підготувавши всеосяжні санкції проти Росії та надавши повноваження для швидкого озброєння України", - написав конгресмен.

Сенатор-демократ від штату Каліфорнія Адам Шифф вважає, що Гегсет своєю заявою "здав інтереси" України та США, й назвав Трампа "найкращим переговорником для Кремля".

"Сьогодні президент Трамп назвав Росію нашим ворогом, а Україну – нашим союзником. Тим часом його міністр оборони виключив майбутнє України в НАТО та відновлення українського суверенітету над власними землями. Не будемо приховувати, що це означає: здача інтересів України та наших власних, ще до початку переговорів. Трамп – великий переговорник – для Кремля", - дописав сенатор.