Інтерфакс-Україна
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19:41 12.02.2025

Трамп назвав членів переговорної групи по Україні

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Трамп назвав членів переговорної групи по Україні

Переговори по Україні очолять держсекретар Марк Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з питань національної безпеки Майкл Уолц та посол та спеціальний посланник президента США з питань України і Росії Стів Віткофф, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з питань національної безпеки Майкла Уолца та посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я переконаний, будуть успішними", - написав він у Truth Social за підсумками розмови з правителем Росії Владіміром Путіним у середу.

Трамп зазначив, що "мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона трапилася, тому вона повинна закінчитися. Більше не повинно бути втрачених життів".

Він також висловився щодо розмови з Путіним: "Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка, а також за вчорашнє звільнення Марка Фогеля, чудової людини, яку я особисто вітав минулої ночі в Білому домі. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюся, незабаром".

 

Теги: #україна #трамп #переговори

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