Інтерфакс-Україна
Події
18:27 12.02.2025

Зеленський: Якщо Україна не в НАТО, то Україна будуватиме НАТО на своїй території

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Зеленський: Якщо Україна не в НАТО, то Україна будуватиме НАТО на своїй території
Фото: https://www.president.gov.ua/

Якщо двері Альянсу залишаться зачиненими для України, маємо побудувати НАТО на своїй території, посиливши Збройні сили України (ЗСУ), заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.

"Якщо Україна не в НАТО , то це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Отже, нам потрібна така чисельна армія, як у росіян сьогодні. А для всього цього потрібні зброя і гроші", - сказав він.

Зеленський зауважив, що наразі членство України в Альянсі є малоймовірним через позицію США, Німеччини та Угорщини. Однак, остання може переглянути власну позицію під тиском президента США Дональда Трампа. "Я б дуже хотів отримати НАТО , але Америка проти, Німеччина проти. І це сьогодні теж факт. Хоча Німеччина та Угорщина підтримали б це, якби Америка була за це", - сказав він.

"Президент Трамп може надати гарантії безпеки, а Європа могла б допомогти з фінансуванням. Нам потрібні ракети, далекобійні ракети і Patriot", — сказав він. На уточнююче запитання про те, чи є в України "план Б" на випадок, якщо добитися цього не вийде, Зеленський відповів, що "це і є "план Б".

Теги: #нато #зеленський

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