Противник найбільш активний на покровському та новопавлівському напрямках

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 16:00 на всій лінії фронту вже зафіксовано 74 бойових зіткнення, з них 22 відбулося на покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Найгарячіше сьогодні на покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 22 атаки на позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 17 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер", - йдеться зведенні Генштабу у телеграм у середу.

На новопавлівському напрямку загарбники 11 разів йшли в наступ на позиції українських військ, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На даний час на торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак, наразі тривають три боєзіткнення.

Повідомляється, що в оперативній зоні у Курській області Сили оборони за сьогодні відбили шість атак армії РФ, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. "Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, та здійснив 293 артилерійських обстрілів, зокрема 18 із реактивних систем залпового вогню", - додали в Генштабі.

На куп’янському напрямку ворог атакував наші позиції п’ять разів, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На лиманському напрямку з початку доби українські воїни вже відбили чотири ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На краматорському напрямку тривають три боєзіткнення. На сіверському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, одне боєзіткнення триває до цього часу. На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку.

На харківському та придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив, на решті напрямків без особливих змін.