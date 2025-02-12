Інтерфакс-Україна
Події
13:50 12.02.2025

Зеленський відкинув заяви про те, що Джонсон відмовив його від мирної угоди у 2022 році

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Зеленський відкинув заяви про те, що Джонсон відмовив його від мирної угоди у 2022 році
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви про те, що тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав можливу мирну угоду між Україною та РФ навесні 2022 року, назвавши їх нелогічними.

"Було кілька підходів з ультиматумами, і я ніколи на це не погоджувався", – сказав Зеленський в опублікованому в середу інтерв’ю Guardian щодо вимог РФ припинити її повномасштабне вторгнення.

За його словами, Джонсон не мав нічого спільного з його рішенням: "Це не відповідає логіці; від чого він мав нас відмовляти?"

Коментуючи чутки про те, що Джонсон використав свій несподіваний візит до Києва у квітні 2022 року, щоб начебто гарантувати, що Україна не підпише мирну угоду з РФ, про яку йшлося під час зустрічі в Стамбулі наприкінці березня того ж року, голова Української держави сказав: "Путіну дуже подобається ця історія, про Туреччину, ці зустрічі". Насправді, сказав Зеленський, реальний тиск щодо підписання угоди вже розвіявся до того часу, як Джонсон прибув у квітні, і російські сили вже були витіснені з передмістя Києва.

За його словами, українські та російські переговорники провели кілька раундів переговорів у Білорусі та Туреччині, але умови, яких вимагали росіяни, завжди були каральними. "Я сказав: цього не може бути, це порушує права наших громадян, конституцію. Це була б повна зрада, ми не будемо підкорятися ультиматумам Путіна", – заявив президент України.

Зеленський сказав, що час візиту Джонсона означає, що немає сенсу стверджувати, що він тиснув на Україну, щоб вона продовжувала боротися.

"Можна уявити, це може бути логічно, що в той момент, коли нам було дуже важко, ми були б готові погодитися на що завгодно. Нас шантажують, Джонсон приходить і каже: ми з вами, тримайтеся, не піддавайтеся Росії. Це можна якось уявити", – сказав він

Але на момент прибуття Джонсона, за словами Зеленського, росіян уже відкинули від Києва: "Коли Джонсон приїхав, ми разом гуляли Києвом. Ми вже вигнали їх із передмістя. Тому немає логіки в тому, що він міг на мене тиснути. Тиснув на мене за що?"

Теги: #джонсон #зеленський #спростування

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