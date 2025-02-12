Інтерфакс-Україна
Події
04:53 12.02.2025

Єрмак про балістичну атаку по Києву: ось так Путін хоче завершення війни

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Єрмак про балістичну атаку по Києву: ось так Путін хоче завершення війни
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на балістичну атаку Росії по Києву та низці областей в ніч на середу.

"Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО /ПРО працювала по балістиці. Ось так путін хоче завершення війни", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялось, у ніч на середу, 12 лютого, у Києві пролунала серія вибухів, Сили протиповітряної оборони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Влучання уламків та загорання зафіксовано у Голосіївському та Подільському районі Києва. 

Теги: #єрмак #балістика #реакція

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