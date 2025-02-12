Інтерфакс-Україна
Події
01:35 12.02.2025

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, є жертви і поранені - ОВА

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Російські війська у вівторок обстрілювали 12 громад Сумської області, внаслідок обстрілів загинули дві людини і дві постраждали, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Великописарівська: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), удари FPV дронами (30 вибухів). Внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Есманьська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Краснопільська: ворог вдарив FPV-дронами (5 вибухів), з мінометів (15 вибухів), артилерії (9 вибухів), КАБами (7 вибухів). Внаслідок удару загинуло 2 цивільних осіб, травмовано 2 цивільних осіб, пошкоджено приміщення навчального закладу, автомобіль, 4 багатоквартних будинки, 5 приватних будинків, 10 господарських споруд, господарські приміщення.

Хотінська: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів).

Хутір-Михайлівська: здійснено пуск НАР з гелікоптера (1 вибух).

Юнаківська: завдано атаку FPV дронами (6 вибухів), авіаційний удар (КАБ) (1 вибух).

Зноб-Новгородська: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Миропільська: росіяни вдарили FPV дроном (1 удар), КАБами (3 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух)

Путивльська: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), удар FPV дронами (2 вибухи). артилерійський обстріл (2 вибухи).

Білопільська: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Шалигинська: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).

Бездрицька: здійснено атаку БпЛА (3 вибухи).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33585

Теги: #сумська #жертви #обстріли

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