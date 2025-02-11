Сибіга на зустрічі у Парижі обговорить стратегію довгострокової стабільності та безпеки в Європі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12-13 лютого відвідає Париж для участі у зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства та чільних представників Єврокомісії, повідомила пресслужба МЗС.

"Ключовими темами переговорів стануть зміцнення міжнародної підтримки України у 2025 році, розширення санкційного тиску на Росію, вироблення стратегічних механізмів для запобігання подальшій агресії з боку РФ та забезпечення довгострокової стабільності та безпеки в Європі", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС у вівторок.

Попередні зустрічі у такому форматі відбулися у листопаді та грудні минулого року у Варшаві та Берліні.

Повідомляється, що у рамках нинішнього візиту міністр проведе окремі двосторонні переговори із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Сторони обговорять подальшу політичну та безпекову взаємодію між Україною та Францією, зміцнення обороноздатності нашої держави та її подальшу інтеграцію в ЄС і НАТО.

Дипломати приділять увагу ключовій ролі Франції у формуванні спільної позиції міжнародних партнерів щодо довгострокової підтримки України та досягнення справедливого і сталого миру.