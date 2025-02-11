Інтерфакс-Україна
Події
17:00 11.02.2025

Укргідрометцентр спростував інформацію про забруднення над Україною та "хмару пилу"

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Укргідрометцентр спростував інформацію про забруднення над Україною та "хмару пилу"

Укргідрометцентр спростував інформацію про забруднення над Україною та "хмару пилу", що насувається. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру на сайті у вівторок.

Таке спростування в першу чергу стосується інформації про "забруднення", яке показує інтернет-сервіс Ventusky. В Укргідрометцентрі наголосили, що подібні застосунки моделі та глобальні бази даних, до яких колись були внесені українські заводи, теплові електростанції та інші великі джерела забруднення. Ці бази даних не оновлюються миттєво - а у випадку з Україною не оновлювались останні 11 років.

"Це означає, що Ventusky досі вважає активними підприємства, які вже зупинилися або зруйновані через війну... Як видно на карті Ventusky, система досі вважає, що працюють Азовсталь, Новокаховський електромашинобудівний завод та інші підприємства, які вже не функціонують", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Повідомляється, що зазвичай країни вносять корективи у глобальні бази, щоб прогноз забруднення був точнішим. Але це означало б передачу інформації про всі діючі підприємства, їхні потужності та типи викидів. "В умовах війни це неможливо з міркувань безпеки", - зазначають українські синоптики.

Також в установі зазначили, що "хмари пилу", які в незначній кількості є над Європою, також не потраплять до України - адже над нашою країною повітряні маси будуть переміщуватися зі сходу на захід. На 14-15 лютого Укргідрометцентр прогнозує зміну погоди, зокрема посилення вітру (5-12 м/с), похолодання й опади (переважно сніг), які очистять повітря.

 

Теги: #забруднення #повітря #укргідрометцентр

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