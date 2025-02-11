Сучасна вітчизняна польова кухня "Марічка" може нагодувати 250 осіб за один раз

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ польову кухню "Марічка", призначену для приготування їжі в польових умовах для підрозділу чисельністю до 250 осіб, повідомила пресслужба Міністерства оборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Згідно з повідомленням, польову кухню "Марічка" виготовило українське підприємство на заміну старим радянським зразкам.

"Виробник дослухався до побажання військових щодо осучаснення та вдосконалення приготування гарячої їжі в польових умовах. Також були враховані переваги польової кухні армії однієї з країн НАТО", — йдеться у повідомленні.

В МОУ зауважили, що, порівняно з радянським зразком, українська "Марічка" має низку переваг.

"Зокрема, при схожих габаритних розмірах на вітчизняному зразку можна приготувати удвічі більший об’єм перших та других страв. Окрім того, кухня має дві духові шафи об’ємом по 55 л, необхідний посуд та технічні ємності", — пояснили в Міноборони.

Нова польова кухня "Марічка" побудована на одновісному шасі причепа для вантажівки. Вона працює на дизельному або твердому паливі. Завдяки оптимізованій системі нагріву готує страви швидше, використовуючи при цьому менше палива. Вбудоване модульне накриття-парасоля дозволяє персоналу не встановлювати додатковий намет, що заощаджує час для розгортання у робоче положення.