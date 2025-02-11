ЄС запровадить 16-ий пакет санкцій для РФ до 24 лютого – польське головування в ЄС

Міністр з питань європейських справ Польщі, яка зараз головує в Європейському союзі, Адам Шлапка підтвердив плани Європейського союзу ухвалити 16-ий пакет санкцій для РФ до третьої річниці від початку російської агресії РФ проти України, а також виділити другий транш у розмірі 1.9 млрд євро із непередбачених доходів від заморожених російських активів у квітні цього року.

Про це він сказав у вівторок в Страсбурзі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках пленарного засідання в частині, присвяченій третій річниці початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Ми використовуємо надзвичайні доходи, отримані від знерухомлених російських активів, щоб допомогти Україні в самообороні та відбудові. Перший транш у розмірі 1,5 млрд євро був виділений минулого літа, а другий транш у розмірі 1,9 млрд євро надійде в квітні. Крім того, ЄС підписався на кредит G7 для України, де ми є основним вкладником. І наша підтримка продовжується. Лише цього року підтримка ЄС бюджету України склала понад 30 мільярдів євро», - деталізував він.

Шлапка також висловив впевненість, що після того, як ЄС запровадив 15 пакетів «масштабних і безпрецедентних санкцій проти Росії, спрямованих на суттєве обмеження її здатності вести військові дії», 16-й пакет обмежувальних заходів буде ухвалений «до третьої річниці вторгнення Росії».

Польський міністр нагадав, що ЄС «не лише рішуче засудив агресію Росії, але й надав Україні та її народу безпрецедентний рівень політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки». «За останні три роки ЄС та його країни-члени надали близько 134 млрд євро на підтримку України та її народу. Це включає понад 67 млрд євро фінансової, економічної та гуманітарної підтримки, понад 38 млрд євро військової підтримки та близько 70 млрд євро підтримки біженців у межах ЄС», - перерахував він.

Шлапка констатував, що наслідки цієї війни виходять далеко за межі України, адже «загарбницька війна Росії є прямою загрозою Європі та ширшій міжнародній системі», що причинило поляризацію міжнародних відносин, підірвало заснований на правилах міжнародний порядок і спричинило глобальну кризу, особливо щодо продуктів харчування та енергії.

Польський міністр також зазначив, що, «незважаючи на виклики, спричинені загарбницькою війною з боку Росії, реформаторський прогрес України після початку переговорів про вступ заслуговує на похвалу». «Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях. Сьогодні дозвольте мені ще раз підтвердити нашу непохитну підтримку України та її народу стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно. Україна має перемогти. Слава Україні!» - завершив свій виступ Шлапка.