Інтерфакс-Україна
Події
13:24 11.02.2025

ЄС запровадить 16-ий пакет санкцій для РФ до 24 лютого – польське головування в ЄС

2 хв читати
ЄС запровадить 16-ий пакет санкцій для РФ до 24 лютого – польське головування в ЄС

Міністр з питань європейських справ Польщі, яка зараз головує в Європейському союзі, Адам Шлапка підтвердив плани Європейського союзу ухвалити 16-ий пакет санкцій для РФ до третьої річниці від початку російської агресії РФ проти України, а також виділити другий транш у розмірі 1.9 млрд євро із непередбачених доходів від заморожених російських активів у квітні цього року.

Про це він сказав у вівторок в Страсбурзі, виступаючи в Європейському парламенті в рамках пленарного засідання в частині, присвяченій третій річниці початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Ми використовуємо надзвичайні доходи, отримані від знерухомлених російських активів, щоб допомогти Україні в самообороні та відбудові. Перший транш у розмірі 1,5 млрд євро був виділений минулого літа, а другий транш у розмірі 1,9 млрд євро надійде в квітні. Крім того, ЄС підписався на кредит G7 для України, де ми є основним вкладником. І наша підтримка продовжується. Лише цього року підтримка ЄС бюджету України склала понад 30 мільярдів євро», - деталізував він.

Шлапка також висловив впевненість, що після того, як ЄС запровадив 15 пакетів «масштабних і безпрецедентних санкцій проти Росії, спрямованих на суттєве обмеження її здатності вести військові дії», 16-й пакет обмежувальних заходів буде ухвалений «до третьої річниці вторгнення Росії».

Польський міністр нагадав, що ЄС «не лише рішуче засудив агресію Росії, але й надав Україні та її народу безпрецедентний рівень політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки». «За останні три роки ЄС та його країни-члени надали близько 134 млрд євро на підтримку України та її народу. Це включає понад 67 млрд євро фінансової, економічної та гуманітарної підтримки, понад 38 млрд євро військової підтримки та близько 70 млрд євро підтримки біженців у межах ЄС», - перерахував він.

Шлапка констатував, що наслідки цієї війни виходять далеко за межі України, адже «загарбницька війна Росії є прямою загрозою Європі та ширшій міжнародній системі», що причинило поляризацію міжнародних відносин, підірвало заснований на правилах міжнародний порядок і спричинило глобальну кризу, особливо щодо продуктів харчування та енергії.

Польський міністр також зазначив, що, «незважаючи на виклики, спричинені загарбницькою війною з боку Росії, реформаторський прогрес України після початку переговорів про вступ заслуговує на похвалу». «Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях. Сьогодні дозвольте мені ще раз підтвердити нашу непохитну підтримку України та її народу стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно. Україна має перемогти. Слава Україні!» - завершив свій виступ Шлапка.

Теги: #санкції #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:19 19.05.2025
Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

03:48 18.05.2025
Велика Британія готує нову угоду з ЄС, спрямовану на економічне зростання — Стармер

Велика Британія готує нову угоду з ЄС, спрямовану на економічне зростання — Стармер

01:45 18.05.2025
Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

00:05 17.05.2025
Сибіга провів розмову з Каллас: погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити

Сибіга провів розмову з Каллас: погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити

11:05 16.05.2025
Україна перебуває в перемовинах з ЄК щодо перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС після 5 червня

Україна перебуває в перемовинах з ЄК щодо перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС після 5 червня

10:39 16.05.2025
Кабмін не переголосовував і не вносив поправок в документи щодо санкцій на Порошенка - Шмигаль

Кабмін не переголосовував і не вносив поправок в документи щодо санкцій на Порошенка - Шмигаль

23:24 15.05.2025
Мерц: Новий пакет санкцій готовий буде ухвалений в Брюсселі у вівторок

Мерц: Новий пакет санкцій готовий буде ухвалений в Брюсселі у вівторок

09:22 15.05.2025
Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС - Стефанішина

Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС - Стефанішина

11:34 14.05.2025
17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

11:25 14.05.2025
Кабмін затвердив необхідні для відкриття 1-го переговорного кластеру з ЄС дорожні карти

Кабмін затвердив необхідні для відкриття 1-го переговорного кластеру з ЄС дорожні карти

ВАЖЛИВЕ

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Дві людини постраждали внаслідок атаки БпЛА на Сумщині

ОСТАННЄ

Голова ДАЗВ спростував інформацію про наявність тварин з мутаціями у Чорнобильській зоні відчуження

На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

У Харкові 16-річна ліцеїстка підпалювала автомобілі українських військових - прокуратура

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

У Чорнобильській зоні відчуження планують розміщення ММР – голова ДАЗВ

Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

В Києві затримали білоруса, який збував оптові партії психотропів

За наказом Сирського у 59 ОШБр змінили командира, бригаду очолив полковник Сак

Лідери Франції, Німеччини, Британії та Італії поговорили з Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА