Сили оборони атакували НПЗ у Саратовській області РФ – Генштаб ЗСУ

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Підрозділи Сил оборони України у ніч на вівторок, 11 лютого, уразили Саратовський нафтопереробний завод, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Результати ураження уточнюються.

Удар був нанесений за участі Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.