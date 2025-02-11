Інтерфакс-Україна
Події
10:32 11.02.2025

Внаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень виробничі потужності "Нафтогазу" в Полтавській області

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Внаслідок чергової масованої атаки на обʼєкти енергетики зазнали пошкоджень виробничі потужності групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомила компанія зранку у вівторок.

Наразі вживаються всі необхідні заходи для стабілізації ситуації з газопостачанням у регіоні.

"Попри всі виклики продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", – наголосив керівник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Як повідомлялося з посиланням на Полтавську ОВА, дев’ять населених пунктів Миргородського району Полтавської області залишилися без газу через ракетний удар РФ. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські агресори в ніч на вівторок вчинили атаку на газову інфраструктуру України.

Теги: #полтавська_область #обстріл #нафтогаз

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