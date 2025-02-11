Внаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень виробничі потужності "Нафтогазу" в Полтавській області

Внаслідок чергової масованої атаки на обʼєкти енергетики зазнали пошкоджень виробничі потужності групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомила компанія зранку у вівторок.

Наразі вживаються всі необхідні заходи для стабілізації ситуації з газопостачанням у регіоні.

"Попри всі виклики продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни", – наголосив керівник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Як повідомлялося з посиланням на Полтавську ОВА, дев’ять населених пунктів Миргородського району Полтавської області залишилися без газу через ракетний удар РФ. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські агресори в ніч на вівторок вчинили атаку на газову інфраструктуру України.