Інтерфакс-Україна
Події
07:52 11.02.2025

У Херсонській області двоє загиблих, шестеро поранених внаслідок російських атак за добу

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У Херсонській області двоє загиблих, шестеро поранених внаслідок російських атак за добу

Двоє мирних жителів Херсонської області загинули, ще шестеро дістали поранення внаслідок атак російських окупантів за добу з 6:00 10 лютого по 6:00 11 лютого, повідомив голова Херсонської обласної воєнної адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6  багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі", - написав Прокудін в Телеграм.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над територією області один дрон "Shahed-131/136".

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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