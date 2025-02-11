Окупанти завдали авіаудару по селу Омельник в Запорізькій області, троє людей поранені

Троє мирних жителів села Омельник Пологівського району Запорізької області поранені внаслідок ворожого обстрілу у вівторок вранці, повідомив голова Запорізької обласної воєнної адміністрації Іван Федоров.

"Вранці ворог ударив КАБами по с.Омельник. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Поранені жінка та два чоловіки. Їм надана уся необхідна допомога", - написав Федоров у Телеграм.

За його словами, минулої доби одна людина загинула та ще двоє були поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому та Пологівському районах. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.