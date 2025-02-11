Інтерфакс-Україна
Події
02:00 11.02.2025

Кількість загиблих в аварії автобуса у столиці Гватемали перевищила 50 – ЗМІ

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Щонайменше 54 людини загинули внаслідок падіння автобусу у річку у Гватемалі, повідомляє місцеве видання Prensa Libre.

"Пожежники повідомляють про аварію автобуса в 6-й зоні столиці, 54 людини загинули", - йдеться в повідомленні.

Раніше CNN з посиланням на місцеву владу повідомляла про щонайменше 30 загиблих після того, як автобус з'їхав з автомобільного мосту в яр у місті Гватемала. Повідомляється, що автобус їхав по жвавому маршруту в місті, коли він впав приблизно в 20 метрах від Пуенте Белісе, автомобільного мосту, який перетинає дорогу і струмок. На фотографіях, опублікованих пожежною службою в соціальних мережах, видно, що автобус частково занурений у стічні води, оточений тілами жертв.

Президент Гватемали Бернардо Аревало оголосив триденну національну жалобу і залучив армію та агентство з надзвичайних ситуацій для надання допомоги у ліквідації наслідків катастрофи.

Джерело: https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/bus-extraurbano-accidente-guatemala-hoy-10-febrero-2025-puente-belice-muertos-heridos-breaking/

Теги: #автобус #аварія #жертви #гватемала

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