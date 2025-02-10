Республіканець Вілсон внесе в Конгрес в понеділок закон про ленд-ліз, щоб надавати Україні зброю

Конгресмен від Республіканської партії Еддісон Ґрейвз "Джо" Вілсон-старший (Addison Graves "Joe" Wilson Sr.) планує внести у понеділок на розгляд закон про ленд-ліз, який би дозволив президенту США Дональду Трампу надавати Україні зброю.

"Сьогодні я представляю Закон про ленд-ліз "Свобода понад усе", щоб надати президенту Трампу гнучкі повноваження для надсилання зброї перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну, для стримування військового злочинця Путіна, як Байден мав це зробити давно. Приведіть Росію до столу через американську силу!", - написав Вілсон в соцмережі Х у понеділок.

Пізніше від додав, що "Росія не повинна мати доступу до технологій цивілізованого світу, тим більше Америки". "Вони вирішили жити в темні віки, і ми повинні це дозволити", - підкреслив Вілсон.

Це він написав, коментуючи пост однопартійця з Палати представників США Дональда Джона Бейкона (Donald John Bacon), який на інформацію про наміри РФ закупити американське та німецьке обладнання для виробництва засобів радіоелектронної боротьби відреагував так: "Слід заборонити Росії купувати будь-яку західну військову техніку; Келлог (спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог – ІФ-У) сказав, що наші російські санкції на 3 балли, тоді як вони мають бути на 10".

Раніше на порталі "Мілітарний" з'явилася інформація, що компанія зі складу російської корпорації "Ростех" - Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут (КНИРТИ), який виробляє системи для літаків – начебто уклала договори на імпорт обладнання німецької компанії Rohde & Schwarz і американської Keysight на суму $7,4млн для розширення виробництва засобів радіоелектронної боротьби.