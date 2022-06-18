Лендліз для України ще не починався – Данілов

Поставки Україні озброєння зі США за процедурою лендлізу ще не починалися і можуть стартувати через кілька місяців, заявляє секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Лендліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про лендліз – дуже позитивне для нас рішення. І лендліз буде, питання - коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", - сказав Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга", опублікованому в суботу вранці.

На уточнювальне запитання, коли очікуються поставки зброї за лендлізом, він відповів: "Це може бути липень-серпень, може бути, вересень".

Водночас Данілов повідомив, що боєприпасів радянського зразка калібру 122 і 155 мм "майже не лишилося".

На запитання, як він оцінює результати "Рамштайна-3", секретар РНБО відповів: "Нам потрібно задатися питанням: А хто нам що зобов'язаний? Для цього у нас повинні бути трохи інші відносини з тими країнами, які беруть на себе зобов'язання. Якби наша країна була членом НАТО, то була б зовсім інша розмова".

"Сьогодні ми повинні дякувати країнам, які надають нам допомогу. Їх дуже багато. Не про всіх ми знаємо. Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати", - сказав він.

"Захищати нашу країну, крім нас, ніхто не буде. Чи будуть нам допомагати зброєю? Будуть. Чи достатньо буде цієї зброї? Зброї достатньо ніколи не буває. Але в цій війні у кожної країни свої завдання і бачення для себе", - наголосив Данілов.