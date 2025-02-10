Заяви Трампа і Волца свідчать про відсутність реального плану завершення війни, вважають аналітики КБФ

Заяви президента США Дональда Трампа і його радника з питань нацбезпеки Майкла Волца щодо російсько-української війни свідчать про бажання швидкого оголошення тимчасового перемирʼя і відсутність реального плану її завершення, вважають аналітики Київського безпекового форуму (КБФ).

"Саме тому відставний генерал Келлог спростував інформацію про презентацію такого плану", - йдеться в повідомленні на сторінці КБФ у Facebook у понеділок.

Аналітики вважають, що ідею про співпрацю США в сфері рідкісноземельних металів та корисних копалин слід сприймати як свідчення бізнес-підходу нової американської адміністрації до вирішення геополітичних проблем. "Така заява спрямована як на електорат Республіканської партії, якому кажуть, що допомога Україні буде в обмін на її ресурси, так і на ймовірну економічну співпрацю у довгостроковій перспективі", - вказують у КБФ.

Також вони вважають, що на Мюнхенському безпековому форумі 14-16 лютого не буде представлено ніякого плану завершення війни, сформованого США, ЄС і Україною, як і затвердженого формату переговорів.

"Без США неможливо забезпечити реальних гарантій безпеки України. Це знають і США, і ЄС, і Москва", - відзначають аналітики.

В КБФ переконані, що візит спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіта Келлога до України може мати ефект у разі оголошення про підготовку нового пакету допомоги, як і рішення в Рамштайні, де США поступились головуванням на користь Великої Британії. Саме це і стало б свідченням бажання підтримувати Україну.