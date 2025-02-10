До 17 людей зросла кількість поранених в наслідок ворожих обстрілів Донеччини – МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/46675

До 17 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів російських окупантів на півночі Донецької області, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Донеччина. До 17 зросла кількість поранених внаслідок масованого удару по території області Учора ворог скинув на житловий сектор 10 авіабомб: 9 на Костянтинівку та 1 — на Краматорськ. У Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 мирних людей. У Костянтинівці травмовано 5 людей", - йдеться у повідомленні відомства у Телеграмі у понеділок.

В МВС проінформували про задокументовані наразі понад 100 руйнувань, з них 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об’єкти інфраструктури, 76 гаражів, понад 25 цивільних автомобілів.

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про шість постраждалих людей внаслідок обстрілів російських окупантів на півночі Донецької області.