Інтерфакс-Україна
Події
11:23 10.02.2025

В ЗСУ оновлено програму базової військової підготовки

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В ЗСУ оновлено програму базової військової підготовки
Фото: Міноборони України

У всіх навчальних центрах, які готують мобілізаційні кадри Збройних сил України, триває впровадження п’ятої редакції програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з акцентом на психологічну стійкість, повідомили в Міноборони.

В оновленій програмі загальна тривалість навчання залишається без змін – 1,5 місяці (з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок), з яких 41 добу відведено на заняття 6 – на відпочинок та 1 – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки складає 372 навчальні години. Процес удосконалення минулого видання, з урахуванням пропозицій елітних бойових військових частин, очолив заступник головнокомандувача ЗС України полковник Олег Апостол.

В Міноборони нагадали що з 1 листопада 2024 року термін БЗВП становить 1.5 місяці. Для реалізації зазначеного Генеральним штабом ЗС України відпрацьовано відповідну програму підготовки. Головнокомандувач ЗС України наприкінці року її затвердив. Програма набирає чинності з 10 лютого 2025 року.

Серед ключових нововведень оновленої програми БЗВП: впроваджений так званий «нульовий день»/день «перезавантаження» (адаптація цивільного до військового середовища); нарощений зміст психологічної підготовки; вивчення програмного забезпечення «Кропива»; розширений курс з домедичної допомоги; додано «маршеву» підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

Зазначається, що навчальна програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість, на що передбачено виділення додаткових боєприпасів. Вправи удосконалені представниками бойових підрозділів, які якісно нищать ворога на своїх напрямках. Також програмою передбачено підготовку з психологічної стійкості військовослужбовців шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності «Перший бій».

Програма включає чотири основні блоки: ознайомчий курс – 8 годин; курс індивідуальної підготовки – 107 годин; навчання дій у складі підрозділу – 209 годин; комплексне тактичне заняття – 48 годин.

За результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат та класну кваліфікацію за ВОС-100 «стрілець». Наступним етапом підготовки є фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах, де військові здобувають поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.

Теги: #зсу #військова_підготовка

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