Інтерфакс-Україна
Події
08:08 10.02.2025

Росіяни атакували Полтавщину БпЛА, пошкоджено 30 дачних ділянок – ОВА

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Російські війська в ніч на понеділок атакували Полтавську область беспілотниками, внаслідок чого пошкоджено 30 дачних ділянок в дачному кооперативі, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Унаслідок падіння уламків безпілотника у Полтавській громаді в дачний кооператив відбулося загоряння автомобільного кунгу. Пожежу ліквідовано. Також попередньо пошкоджено 30 дачних ділянок. На щастя, без жертв", - сказано в повідомленні.

Між тим, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/20846

Теги: #полтавська #атаки #бпла

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