08:08 10.02.2025
Росіяни атакували Полтавщину БпЛА, пошкоджено 30 дачних ділянок – ОВА
Російські війська в ніч на понеділок атакували Полтавську область беспілотниками, внаслідок чого пошкоджено 30 дачних ділянок в дачному кооперативі, повідомляє обласна військова адміністрація.
"Унаслідок падіння уламків безпілотника у Полтавській громаді в дачний кооператив відбулося загоряння автомобільного кунгу. Пожежу ліквідовано. Також попередньо пошкоджено 30 дачних ділянок. На щастя, без жертв", - сказано в повідомленні.
Між тим, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано.
Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/20846