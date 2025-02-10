Інтерфакс-Україна
Події
03:30 10.02.2025

Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Венсом на Мюнхенській конференції - ЗМІ

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка стартує 14 лютого, передає CBS News.

За даними видання, Зеленський очолить українську делегацію на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходитиме з 14 по 16 лютого в Німеччині.

Під час заходу заплановано зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Венсом, який також відвідає конференцію.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня, де українська сторона представить позицію країни щодо припинення війни і своє бачення того, як можна досягти "тривалого і міцного миру", повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Раніше спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлоґ заявив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни/

Очікується, що спецпредставник Трампа також відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки, приблизно наприкінці лютого.

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 14-16 лютого.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/jd-vance-volodymyr-zelenskyy-meeting-munich-security-conference/

Теги: #венс #зеленський #мюнхен

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