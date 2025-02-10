Інтерфакс-Україна
Події
00:37 10.02.2025

Ще на семи напрямках тривають ворожі атаки - Генштаб

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Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських підрозділів ще на семи напрямках, а також у Курській області, а від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у неділю.

"Противник завдав два ракетних та 58 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 86 КАБ, здійснив 1086 ударів дронами-камікадзе та 4429 обстрілів позицій наших військ", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку українські військові відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Нестерне та Слатине.

Ворог здійснив сім атак на українські укріплення на куп’янському напрямку, поблизу Богуславки, Степової Новосілки, Голубівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Українські оборонці успішно відбили шість атак, ще одне бойове зіткнення продовжується.

На лиманському напрямку за день російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На краматорському напрямку тривають дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Два бойових зіткнення поблизу Торецька тривають до цього часу.

На новопавлівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Розлив, Одрадне, Новосілка та Сторожове, загалом ворог залучив чотири керовані бомби та 24 некеровані ракети.

На сіверському, гуляйпільському, придніпровському та оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів 43 керованими бомбами та 10 некерованими ракетами по районах населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Новопіль, П’ятихатки, Кам’янське, Лук’янівське, Степногірськ та Придніпровське.

На курському напрямку українські захисники відбили 17 атак загарбників, одне бойове зіткнення ще триває. Крім того, ворог завдав 23 авіаудари, застосувавши 37 КАБ, здійснив 394 артилерійські обстріли, зокрема вісім із реактивної системи залпового вогню.

Теги: #генштаб #зведення

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