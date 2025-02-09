Інтерфакс-Україна
Події
14:47 09.02.2025

За тиждень знищено майже 9 тис. окупантів та понад 2 тис. одиниць їхньої техніки

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За тиждень знищено майже 9 тис. окупантів та понад 2 тис. одиниць їхньої техніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати противника за минулий тиждень склали близько 8960 осіб особового складу і 2056 одиниць озброєння та військової техніки, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 02 по 09 лютого 2025 року суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ: 84 танки; 130 бойових броньованих машин; 306 артилерійських систем; 6 РСЗВ; 6 установок ППО; 820 одиниць автотехніки; 10 одиниць спецтехніки. Також наші захисники знищили ворожий літак та 693 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", - написав Павлюк у Телеграм.

Теги: #втрати_ворога

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